Nouvelle-Calédonie Tourisme présente son jeu-concours "Votre Voyage Commence Ici"

La nouvelle campagne de pré-relance intitulée « Votre voyage commence ici » a été dévoilée récemment par Nouvelle-Calédonie Tourisme et devrait encourager le retour des visiteurs internationaux sur le territoire via un jeu-concours inédit.



Le lancement de cette nouvelle opération annonce la couleur : la Nouvelle-Calédonie et ses acteurs touristiques se tiennent prêts pour la reprise du tourisme dans les îles.



La destination, qui est à nouveau ouverte aux touristes internationaux depuis le 1er décembre mais qui impose un isolement de sept jours à l’arrivée, se prépare à une levée prochaine de cette restriction.



Mis en ligne le 7 février sur le site officiel de Nouvelle-Calédonie Tourisme, le jeu-concours s’adresse aux visiteurs français, un des marchés touristiques prioritaires du pays.



Pour Julie Laronde, directrice générale de NCT, « cette opération de promotion s’inscrit pleinement comme une première étape de teasing à notre vaste plan de relance stratégique international du tourisme construit autour de 3 axes : remobiliser et accompagner tous les acteurs dans la reprise, reconstruire l’attractivité de la destination et reconquérir les flux touristiques perdus ».