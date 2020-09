Didier Tappero (Aircalin) : "Nous ne pourrons pas vivre éternellement cloisonnés !"

TourMaG.com - Quid des remboursements de billets ?



Didier Tappero : Nous avons préféré proposer des avoirs. Il fallait être clair : pour rembourser, la sortie de trésorerie aurait été de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires, cela aurait été dramatique. Une loi locale est en cours de discussions pour faciliter la politique de report de billets. En attendant, nous proposons des avoirs sans frais jusqu’à un an, nous sommes assez flexibles.



TourMaG.com Quel soutien vous apporte le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, actionnaire de la compagnie ?



Didier Tappero : Il soutien la compagnie à travers deux dispositifs : le chômage partiel et le programme de vols réquisitionnés. Avec un prix du vol garantie, et il n’y a pas de vols à perte. Cela nous permet de voler un minimum. Il n’y a pas de forme directe de subvention mais c’est une bonne formule pour nous.



TourMaG.com - Quel est votre sentiment sur les semaines et les mois à venir, et, plus globalement, sur l’avenir du secteur ?



Didier Tappero : Je lisais à l’instant le courrier désespéré du patron de Iata qui appelle les gouvernements à lever les quatorzaines. Les subventions et aides diverses auront leurs limites, il faut envisager une reprise. La crise répond à des logiques objectives mais sa durée est très préoccupante, si l’on doit tenir plus d’un an et perdurer il nous faudra des aides beaucoup plus importantes.



Dans l’incertitude actuelle, il nous faut réfléchir à comment adapter le transport aérien aux nouvelles mesures.

J’ai connu la montée progressive des mesures de sûreté, le secteur a appris à faire avec, s’est adapté et structuré. Sans doute qu’en matière sanitaire il y a le même type d’adaptation à avoir, en comptant sur un peu de cohésion entre les gouvernements. Nous ne pouvons en aucun cas vivre éternellement cloisonnés.