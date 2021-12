Nouvelle-Calédonie : les vols internationaux reprennent du service dès ce 1er décembre

en mesure d’ouvrir les vols à destination de l’Europe (via Tokyo) et de Tahiti

Compte tenu de la fréquence des vols (4 vols au lieu de 9 par semaine avant la crise), le vol du mercredi au retour de Tokyo sera 100% cargo jusqu’au 31 décembre, notamment pour permettre l’acheminement de produits sensibles tels que le fret médical

Par ailleurs, les voyageurs doivent se soumettre àet s'engager à accepter des tests ou examens de dépistage du Covid-19 à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie et à l'issue de la période d'isolement.Chaque voyageur de 12 ans et plus doit renseigner un formulaire. Les mineurs peuvent faire renseigner leur formulaire par leur parent. Les voyageurs de moins de 12 ans seront déclarés sur le formulaire d'un de leur parent accompagnant.A noter que les voyageurs en provenance de Wallis-et-Futuna bénéficient d'un recensement particulier.Enfin, la Nouvelle-Calédonie est en. Les déplacements sont interdits entre 23 h et 5 h du matin.Suite à cette décision, la compagnie aérienne Air Calin se dit "", dans un communiqué.Ainsi, jusqu’au 26 mars 2022, elle assurera 4 rotations hebdomadaires entreet 3 rotations hebdomadaires dans le sens Tokyo Noumea jusqu’au 31 décembre 2021.", explique la compagnie.Puis, à compter du 1er janvier 2022 et pendant les vacances scolaires d’été, Air Calin assurera 5 à 6 rotations hebdomadaires.