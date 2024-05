Montefiore Investment relance un fonds tourisme doté de 300 M€

Selon Matignon, le fonds Montefiore Investment relance un deuxièmeL'objectif est d'aider à la structuration du secteur du tourisme sur les volets de la digitalisation, de la modernisation, du tourisme social, accélération de l’accessibilité ainsi que de la transition écologique.Ce fonds, constitué pour, s'adresse ainsi à des PME et ETI françaises qui souhaitent s'engager dans l'une de ces voies.Le fonds sera proposé à la souscription à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l’ensemble des assureurs présents au premier fonds Nov Tourisme lancé en 2020 et à de nouveaux investisseurs français et internationaux (Fonds Européen d’Investissements, assureurs, Fonds souverains partenaires de la France notamment).Une première souscription est déjà prévue au second semestre 2024 et