Fonds Nov Tourisme : quelles sont les entreprises ciblées par Montefiore Investment ?

TourMaG.com - Montefiore Investment va investir et gérer le nouveau Fonds Nov Tourisme-Relance durable France lancé à l'initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts. Quel est l'objectif de ce fonds ?



Eric Bismuth : Les compagnies d'assurance françaises, la Caisse des Dépôts et le Fonds de Réserve des Retraites ont eu la volonté de contribuer au plan de relance en lançant un certain nombre de fonds thématiques pour investir dans les PME (Petite ou moyenne entreprise) et ETI (Entreprise de taille intermédiaire) françaises.



Montefiore Investment va gérer le fonds dédié au tourisme qui fait un peu plus de 170M€.



L'objectif de ce fonds consiste à prendre des participations, généralement minoritaires en renforcement de fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises du tourisme et des loisirs pour à la fois consolider ces fonds propres et accélérer la croissance des entreprises sélectionnées dans leur croissance organique et dans leurs opérations de croissance externe si elles en ont.



L'ambition est de faire émerger filière par filière des champions qui accélèrent leur croissance en sortie du virage covid-19.