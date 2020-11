Chroniques d’Abu Dhabi

La région d’Al Ain, surnommée « ville jardin » est le berceau historique et culturel de l’émirat et mérite définitivement une extension ! Elle accueille des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco :

-Son oasis de 1200 ha, classée pour ses fouilles archéologiques et ses verdoyantes oasis (147000 palmiers) utilisant encore le système d’irrigation ancestral, le Falaj.

-Ses nombreux sites archéologiques et tombeaux disséminés dans toute la ville. Certains d'entre eux tels que les Tombeaux de Jebel Hafit et le Parc archéologique de Hili datent d’il y a environ 5000 ans.

-Ses forts historiques, reconvertis en musées, et autres sites historiques :

► Fort Al Jahili, construit pour défendre la ville oasis d’Al Ain et ses précieuses palmeraies. Son espace permanent d’exposition est consacré à l’explorateur et photographe Wilfred Thesiger.

► Qasr al Muwaiji : raconte l’histoire du fort et de ses habitants. Des tablettes rendent la visite très interactive.

► Fort Al Qattara : héberge un centre artistique et une galerie d’art.

► Al Ain Palace Museum : pour découvrir l’histoire de la famille souveraine Al Nahyan et explorer les chambres privées et jardins autrefois occupés par le « Père de la Nation ».

► Musée National d’Al Ain : bijoux bédouins, instruments de musique traditionnels.



Direction ensuite vers la région d’Al Dhafra pour une immersion dans le somptueux désert du Rub Al Khali, plus grande étendue de sable ininterrompue au monde, où les visiteurs pourront partir sur les traces des bédouins et à la découverte des secrets de l’émirat en empruntant la route de Liwa et ses 6 forts. Pour profiter encore plus de la magie du désert et de sa voûte étoilée, la soirée se prolonge dans des camps installés en plein cœur des dunes avec dîner traditionnel et spectacle de fauconnerie, puis nuit sous des tentes bédouines, en version luxe.



Retour en ville pour continuer notre tour d’horizon des visites et expériences culturelles à ne pas manquer :