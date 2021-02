Chroniques d’Abu Dhabi, épisode 2

Pour beaucoup, Abu Dhabi rime avec grande ville à l’architecture hors norme, mais cette croissance fulgurante en seulement 50 ans, va de pair avec une vraie volonté visant à développer l’émirat de manière durable en respectant l’incroyable patrimoine naturel de la destination.



L’environnement était au cœur de la vision du Sheikh Zayed ben Sultan Al Nahyan, père fondateur des Emirats arabes unis : « Nous chérissons notre environnement parce qu'il fait partie intégrante de notre pays, de notre histoire et de notre patrimoine. Sur terre et dans la mer, nos ancêtres ont vécu et survécu dans cet environnement. Ils n'ont pu le faire que parce qu'ils ont reconnu la nécessité de le conserver, de ne lui retirer que ce dont ils avaient besoin pour vivre et de le préserver pour la génération suivante ».