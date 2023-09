TAP Air Portugal : la future mariée se fait belle 🔑

Luis Rodrigues le PDG et Frédéric Gossot le Directeur des ventes et de la distribution ont fait mercredi 13 septembre, le voyage depuis le Portugal pour venir célébrer le lancement officiel du "Ponte Aérea" sur Paris - Lisbonne et présenter les nouveautés et les offres de leur compagnie TAP Air Portugal redevenue bénéficiaire durant ce premier semestre 2023.► Retrouvez l'article complet