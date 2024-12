Abu Dhabi : la Formule 1 booste le tourisme européen

Ces données démontrent le rôle crucial des événements majeurs dans la stratégie touristique des destinations comme Abu Dhabi

L’analyse des comportements des visiteurs permet d’améliorer l’expérience et d’optimiser les campagnes marketing, essentielles dans un marché aussi concurrentiel.

Les visiteurs provenant dureprésentent 15 % des participants, mettant en lumière l'intérêt croissant des EuropéensLes fans des écuriesse distinguent particulièrement, renforçant l’impact du Grand Prix sur les flux touristiques européens.", explique Mirko Lalli, PDG de The Data Appeal Company . "Le Grand Prix fait grimper les prix des hébergements à des niveaux records, avec une moyenne dependant l’événement, soit une hausse de 85 % par rapport à 2023 et jusqu’à 170 % par rapport à la semaine précédente.Certaines zones comme Yas Island et Saadiyat Island affichent des tarifs culminants àCette flambée des prix dépasse celle observée lors d’autres événements comme, soulignant l'attrait du Grand Prix pour le tourisme haut de gamme.