Solea monte en gamme avec Signature d’Exception

Signature d’Exception propose des séjours et circuits à la carte et personnalisés dans les destinations programmées par Solea Voyages, associés à une palette de services pour parfaire l’expérience des clients

Pour imaginer cette nouvelle offre, Solea Voyages a recruté(ex Les Voyages F , qui devientDurant six mois, la jeune femme a analysé les profils de la clientèle du TO, étudié les tendances du marché, échangé avec un panel d’agences sur leurs besoins et ceux de leurs clients, multiplié les contacts avec les fournisseurs, des compagnies aériennes aux hôteliers.Dans le détail, «» explique Naïma Mehdaoui., avec des recommandations personnalisées, de la réservation de villas de luxe à la privatisation d’îlots pour la journée, et suivent chaque dossier de A à Z.Via un24h/24 répond aux moindres désirs des clients, avec également une application sur smartphone dédiée. En complément, un service d’urgence 7 jours/7 est disponible pour les agences.