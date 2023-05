Solea, "TO atypique" avec 95% de croissance sur l’exercice en cours

revenge travel

De 23 millions d’euros sur l’exercice 2018/2019, le TO est passé à 45 millions d’euros sur la période du 1er juillet 2022 se terminant au 30 juin, soit 95% de croissance.Dans le même temps,dans un contexte marqué aujourd’hui par le «» selon le directeur général. Outre laet des «» avec d’autres distributeurs (Leclerc, TUI, Selectour, Univairmer…), plusieurs facteurs expliquent cette impressionnante augmentation du volume d’activité.Il y a tout d’abord l’ouverture de nouvelles destinations et la. Depuis 2020, Solea a ouvert 11 destinations sur l’Afrique auxquelles s’ajoutent les Antilles (Martinique, Guadeloupe), la République Dominicaine , le Mexique et le Qatar.Quant aux destinations historiques du TO, elles ont fortement progressé avec une mention particulière pour Maurice qui passe de 36% à 42% parts de marché. Là encore «» alors que sur la même période le portefeuille de destinations du voyagiste s’est enrichi.Le développement de Solea se justifie par ailleurs par la mise en place à l’automne dernier d’un nouveau site BtoB » complète Alexandre Espitalier-Noël qui insiste aussi sur «».Sur un plan commercial et marketing, le tour-opérateur organise(deux roadshows Sunlife avec 14 villes visitées + un roadshow multi-partenaires avec 16 villes visitées). Des éductours sont également programmés.» précise le directeur général ravi que Solea soit «».