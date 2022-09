Solea fait sa rentrée avec une équipe renforcée et un nouveau site pro

services Plus

Evidemment, tous ces investissements seraient vains sans une production solide derrière.Solea s’appuie toujours sur deux brochures, Iles & Moyen Orient et Afrique.Pour l’île Maurice, on trouve une double page consacrée aux offres et avantages des hôtels Sun Resorts ainsi qu’une mise en avant de «» comme des passages «» à la douane ou des transferts en hélicoptère.Zanzibar, c’est 22 hôtels dont deux resorts «», l’Emerald Zanzibar Resort & Spa et le Riu Jambo côte Nord, réservé aux adultes. Aux Maldives, notons l’arrivée des hôtels Constance avec le Halaveli et le Moofushi.Rappelons, aussi, que le Club Med a choisi Solea pour commercialiser aux Seychelles sont établissement de Saint-Anne, ce qui permet aux agences de le vendre en séjour seul ou en combinant plusieurs îles., avec une sélection de 6 hôtels (Luxe, charme & locatif) sur la partie française qui s’est relevée du passage de l’ouragan Irma.Solea propose une sélection d’hôtels balnéaires sur la Riviera Maya avec ses partenaires privilégiés comme Am Resorts, Bahia Principe, Iberostar et, aussi, des hôtels de « charme ». On trouve aussi des circuits pour découvrir les sites incontournables du pays.