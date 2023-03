Ile Maurice : Sunlife a de nouveau le vent en poupe

Même s'il n'a pas été facile de faire oublier Sun Resorts, une marque emblématique depuis de longues années sur le marché français, Sunlife tire un bilan positif de son changement de nom.



"Nous avons voulu donner un nouveau souffle à notre marque très bien installée à Maurice depuis près de 45 ans ", rappelle Joëlle Edwards-Tonks, la directrice commerciale et marketing du groupe.



Encore fallait-il convaincre les tour-opérateurs et les agences de voyages, sachant que les ventes B2B représentent 80% en France. Mais, si l'on en croit Yann Lloret, "ce rebranding a apporté un vrai dynamisme sur le marché français".



" Avec le rebranding, nous avons retravaillé le concept de chaque Resort ", poursuit Joëlle Edwards-Tonks. Sunlife exploite en effet quatre hôtels sur l’île Maurice, deux sur la côte ouest, Sugar Beach (5*) et La Pirogue (4*) ; deux sur la côte est, Long Beach (5*) et Ambre (4*).



S'y ajoute, toujours sur la côte est, l’Île aux Cerfs - cet îlot inhabité est l'un des plus beaux sites de Maurice - où sont installés quatre restaurants, un golf 18 trous et, plus récemment, des hébergements insolites.



Pour " consolider son offre ", les chambres et les suites du Sugar Beach ont également été rénovées, son Buddha Bar Beach a été agrandi - il était victime de son succès -, la réception de La Pirogue a été transformée, le club enfants du Long Beach a été rénové, etc.



Le groupe a également investi dans des résidences hôtelières à La Pirogue (45 appartements et duplex dont la moitié sont déjà vendues) et des villas privées près du Long Beach et installé trois bubble lodges et un eco-lodge sur l’Île aux Cerfs où d'autres éco-lodges seront installés d'ici fin 2024.