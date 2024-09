L’Irlande s’habille aux couleurs d’Halloween !

Halloween trouve ses origines dans l'ancienne fête celtique de Samhain, une célébration marquant la fin des récoltes et le début de l'hiver, il y a plus de 2 000 ans en Irlande, en Écosse et dans d'autres régions celtiques. Pour les Celtes, Samhain représentait le début de la nouvelle année, une période où le voile entre le monde des vivants et celui des morts était particulièrement mince, permettant aux esprits de revenir sur terre. Les Celtes croyaient que ces esprits, certains bienveillants et d'autres malveillants, erraient parmi les vivants cette nuit-là.



Pour se protéger des esprits maléfiques, les communautés allumaient de grands feux de joie, portaient des costumes effrayants pour se dissimuler des esprits, et laissaient des offrandes de nourriture à l'extérieur de leurs maisons pour apaiser les âmes errantes. Cette tradition païenne a été progressivement intégrée dans le calendrier chrétien avec l'arrivée du christianisme, notamment par la création de la fête de la Toussaint le 1er novembre. La veille de cette fête, appelée "All Hallows' Eve" (la veille de la Toussaint), est devenue Halloween.



La légende de Jack-o'-Lantern est elle aussi profondément enracinée dans le folklore irlandais et joue un rôle central dans les traditions d'Halloween. Selon la légende, Jack, surnommé "Stingy Jack" (Jack l'avare), était un personnage rusé et malicieux qui parvint à tromper le diable à plusieurs reprises. Un jour, Jack invita le diable à boire avec lui, mais il refusa de payer l'addition. Il réussit à convaincre le diable de se transformer en pièce de monnaie pour régler la note. Cependant, Jack garda la pièce dans sa poche, près d'une croix en argent, empêchant ainsi le diable de reprendre sa forme.



Finalement, Jack accepta de libérer le diable, mais sous la condition que ce dernier ne réclame jamais son âme. À sa mort, Jack, ayant vécu une vie trop pécheresse pour aller au paradis, et interdit d'enfer par le diable, fut condamné à errer éternellement dans les ténèbres. Pour s'éclairer, il reçut un charbon ardent qu'il plaça dans un navet creusé, créant ainsi la première "Jack-o'-Lantern".



Les immigrants irlandais apportèrent cette tradition en Amérique, où le navet fut remplacé par la citrouille, plus abondante et facile à sculpter. Aujourd'hui, les Jack-o'-Lanterns sont devenus un symbole incontournable d'Halloween, représentant à la fois la ruse et la malédiction de Jack, tout en illuminant les nuits d'automne avec leurs visages sculptés.



Au fil des siècles, Halloween a évolué pour devenir une fête dédiée aux costumes, aux bonbons et aux histoires effrayantes, tout en conservant ses racines mystiques et culturelles.