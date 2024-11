Taxe sur les billets d’avion : un manque à gagner pour l'Etat ?

Cela nous permet d’argumenter sur les effets négatifs des politiques publiques, qui n’ont pas pris la mesure de la valeur ajoutée du transport aérien et ses effets induits.



L’Etat devrait aider le secteur dans ses efforts de décarbonation, plutôt que de le taxer et freiner son développement

Alors que les députés ont votépour renflouer les caisses de l’Etat, la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM), l’Union des aéroports français (UAF) et Air France/KLM ont dévoilé, le 12 novembre,Réalisée par le cabinet Deloitte entre juin et octobre, avant même le projet d’augmenter la taxe,Elle va permettre aux organisations professionnelles de disposer de données concrètes pour tenter de faire reculer le gouvernement.» précise Pascal de Izaguirre , PDG de Corsair et président de la FNAM.