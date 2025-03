Univairmer : Prêt-à-Partir décrochera-t-il la lune ? [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Le conditionnel est le temps indispensable lorsque l'on écrit sur Univairmer.De l'aveu de nombreux observateurs et acteurs, jamais ils n'ont connu un tel dossier de reprise et encore on ne parle pas de la gestion des derniers mois, tant tout a été ubuesque.Et alors que tout le monde s'attendait à une résolution mercredi dernier, la présidente du Tribunal de Commerce de Compiègne a accordé à la surprise générale un délai supplémentaire pour permettre aux principaux intéressés de revoir leurs offres.Entre-temps, nous avons appris que l'une des propositions les plus généreuses a été retirée, à savoir celle de Mobee International, portée par l'ancien créateur et propriétaire de Tomorrow Travel, la société qui a racheté Univairmer en juillet 2024.Parmi les marathoniens à s'engager dans la dernière ligne droite, nous retrouvons les dossardsVoici une revue d'effectif à quelques heures de la décision finale du tribunal.