Mollow : remplacer le réflexe "avion" par le réflexe "train"

L’équipe de Mollow, aujourd’hui, ce sont 3 cofondateurrices : Chiara Pellas, présidente et responsable produits, à l’origine du projet, rejointe par Alisée Pierrot, vice-présidente et responsable communication et Léo Malet, trésorier et responsable financement.



À leurs côtés, 45 bénévoles participent au fonctionnement de l’association, chacun à son rythme et selon son besoin.



Et ils ne sont pas tous des écolos chevronnés ! Parmi les bénévoles, certains prennent l’avion plusieurs fois par an, et l’avouent parfois un peu honteusement... « Mais nous, on veut transformer cette honte de prendre l’avion en envie de prendre le train ! s’enthousiasme Léo Malet.



On ne veut surtout pas les cacher, on va au contraire leur proposer d’essayer et de vloguer le trajet, pour montrer que ça n’est pas qu’un truc d’écolo » .



C’est en partant de la même démarche que l’équipe de Mollow ne s’intéresse pas à un public très ciblé, mais s’ouvre au contraire.



Aux écologistes qui ne prennent plus l’avion, s’ajoutent, en gros les trentenaires CSP+ qui trient leurs déchets mais ne sont pas prêts à renoncer au confort d’un avion. Et enfin, ceux qui prennent l’avion régulièrement, qui sont le vrai challenge de l’association.



« On ne veut surtout pas s’adresser qu’à une cible écologiste qui fait déjà des choses. On a envie que ceux qui ont le plus d'impact changent leurs habitudes, même juste un peu. Ne pas le faire, ce serait manquer d’ambition. On veut qu’ils troquent au moins un trajet avion contre un trajet train, qu’ils aient cette curiosité » .