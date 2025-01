Voyage en train : ce que font vraiment les Français à bord

Près de la moitié des Français regarde des séries, des films ou des documentaires lorsqu’ils voyagent en train (47% au global) et cela concerne même les deux tiers des moins de 35 ans. Plus précisément, 38% disent regarder fréquemment des séries lorsqu’ils sont dans le train et 37% des films.En 2024, en moyenne, les Français ont vu 10 épisodes de série lors de leurs trajets en train (14,1 pour les 18-24 ans).Le train est également un lieu d’écoute de la musique : écouter de la musique est aujourd’hui la 3ème activité la plus pratiquée dans le train. Plus d’un Français sur deux déclare aussi jouer dans le train dont 68% parmi les 18-24 ans et 64% parmi les parents.Parmi les jeux les plus pratiqués à bord : Jeux sur téléphone (39%), Jeux vidéo sur console (22%) et Jeux de société (19%).Enfin, à la question : avec quelle personnalité partager un moment dans le train ?Les Français placent en 1ère place Thomas Pesquet (19%). Mais les humoristes et les acteurs trustent pour beaucoup le top 10 avec Omar Sy et Florence Foresti (2ème ex aequo), devant Pierre Niney (4ème), Fabrice Luchini (6ème ex aequo) et Gad Elmaleh (10ème). Cyril Lignac remporte une très belle 5ème place.Les chanteurs ne sont pas en reste avec Mylène Farmer qui fait partie du top 10 (6ème ex aequo) et Julien Doré (9ème).