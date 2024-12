Voyage en Tunisie : préparez-vous, les formalités changent dès le 1er janvier 2025

Sur la saison été 2024 (départs du 1er mai au 31 octobre 2024), la Tunisie était sur la 2e marche du podium (164 937 clients) en nombre de clients pour les tour-opérateurs membres du SETO. La destination accusait tout de même un retrait de plus de 10% par rapport à l'année précédente.A l'occasion de l'IFTM, Helmi Hassine, Directeur Général de l'Office National Tunisien du Tourisme avait dressé un bilan de l'année 2024. Il faisait état d'une progression de 15,8% du nombre de touristes européens, dépassant ainsi les chiffres de 2019 (pré pandémie). Le marché français s'inscrit en hausse de 4,6%.Au 10 décembre, le nombre de touristes accueillis en 2024 a atteint la barre des 9,55 millions dépassant ainsi les prévisions établies en début d'année, a déclaré Ayem Rahmani, directeur des études et de la coopération internationale à l'Office national du tourisme tunisien (ONTT), au micro de Mosaïque FM. Pour rappel la Tunisie avait battu son record de fréquentation en 2019, avec plus de 9,4 millions de touristes.