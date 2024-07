Tunisie : le Cap Bon, la presqu’île de la vigne, du blé et de l’oranger

Notre domaine s’étend sur 450 hectares et emploie une soixantaine d’ouvriers qualifiés et trois commerciaux dont une femme. Le vignoble couvre 200 hectares plantés en Syrah, Carignan, Cinsault, Grenache, Chardonnay et Muscat d’Alexandrie.



La diversité de notre encépagement et la modération de la densité de plantation, 3 000 pieds à l’hectare, optimisent la qualité de notre production

On arrive au château Neferis et à son domaine agricole par une jolie route tracée au milieu des vignes et des champs d’oliviers.Proche de la ville deil est à une quarantaine de kilomètres de Tunis (et une trentaine de Nabeul). Si les Romains étaient déjà sur cette terre, Neferis fut créé en 2000 à l’emplacement du premier vignoble français planté en 1878.L’ancien domaine colonial – les bâtiments datent de 1893 – fut repris par une entreprise viticole sicilienne en partenariat avec une société de développement agricole.Elle est désormais exploitée en concession par une entreprise privée tunisienne. Sa production de vin est considérée comme la plus importante et surtout la plus qualitative de Tunisie.» m’expliquede ce vaste domaine qui exploitait aussi près de 8 000 oliviers et de vastes étendues de céréales.Les vins rouge, rosé ou blanc (Magnifique, Selian, Château Defleur, Terrale et Diamant rose) sont vendus dans les grandes surfaces, les grands restaurants et les hôtels de luxe du pays.(Russie, Monaco, Chine, Belgique, Allemagne et États-Unis).Le domaine propose des visites de la cave, des chais, de la mise en bouteille accompagnées de commentaires sur l’histoire du Domaine, sur les techniques vitivinicoles ainsi que sur les données socio-économiques du vin.Elles se terminent par des dégustations accompagnées d’apéritifs ou de repas. Et c’est une jeune-femme de 29 ans,qui prend la main, organise, commente la visite et anime dans les règles de l’art la cérémonie des dégustations. (Sur réservation).