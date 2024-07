Ahmed Bettaieb (FTAV) : "La Tunisie revient en force sur les marchés européens"

Nous avons une longue expérience du tourisme d’accueil. Nous étions parmi les pionniers dans le bassin Méditerranéen.



Maintenant nous devons affiner et développer la diversification de notre offre, garantir encore et toujours la qualité de nos services, élaborer un stratégie marketing intelligente basés sur les technologies de l’information et de la communication et sur la promotion de notre destination à l’international.



Le balnéaire est une valeur sure qui représente plus de 70 % de notre activité mais il est saisonnier sur une grande partie de notre littoral.



Nous devons innover et élaborer un tourisme des quatre saisons à la fois alternatif, durable et respectueux de l’environnement en y associant les populations locales. Chaque région doit pouvoir promouvoir son héritage culturel et naturel.



La Tunisie a cet avantage : il n’est pas besoin de faire de longues distances pour profiter de la diversité de notre patrimoine naturel, de nos sites archéologiques emblématiques, des produits de notre terroir. Nous allons lancer par exemple la route de l’UNESCO, la route cinématographique, la route de l’huile et/ou du vin....



Avec Dora Milad qui vient d’être réélue pour une période de trois ans à la tête de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH)]b, nous avons lancé une étude pour examiner les obstacles juridiques entravant ce développement .



Il convient d’établir par ailleurs un véritable cahier des charges pour les maisons d’hôtes, gîtes et locations du type Airbnb...



A travers la Tunisien près de 30 à 35 % du parc hôtelier sont fermés pour des raisons financières, juridiques ou administratives et par les suites de la crise Covid. Il faudra bien trouver une solution pour remédier à cette situation.



Vous voyez notre feuille de route est bien remplie !