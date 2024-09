Tourisme Tunisie : le marché français en hausse de 4,6%

Après la haute saison estivale, la Tunisie attend le retour des Tunisiens résidents à l'étranger au cours de la basse saison.



Les mois de septembre et octobre s’annoncent prometteurs, avec un taux de remplissage des hôtels très satisfaisant selon Halmi Hassine. L’un des objectifs est de rendre la destination attractive sur la fin d’année, en novembre et décembre.



Pour cela, la Tunisie met de plus en plus l’accent sur le sud tunisien, et le tourisme dit saharien et oasien.



La première édition du Salon international du tourisme saharien et oasien se tiendra d'ailleurs la première semaine de décembre à Tozeur. Né de la coopération entre le secteur public et les réseaux privés, ce salon principalement BtoB se veut un espace d’échange, avec des conférences et des workshops.



La Tunisie souhaite mettre en valeur le sud comme un nouveau levier incontournable du tourisme tunisien. L’amélioration de la connectivité aérienne et du marketing territorial permettent une meilleure communication vers la destination.