Thaïlande : les voyageurs doivent dorénavant télécharger et s'inscrire sur l'application de localisation "ThailandPlus" avant le départ

un outil destiné à soutenir les médecins, infirmières et les autorités publiques compétentes, qui sont officiellement chargés de surveiller la pandémie de COVID-19, la préparation des mesures préventives et la minimisation des risques d'infection. Comme l'application est capable de suivre les déplacements et d'aider les agents à enquêter sur le fait que les utilisateurs ont des antécédents de voyage ou se trouvent à proximité d'une personne infectée ou d'un groupe à risque, les utilisateurs peuvent donc auto-estimer leur risque d'infection et savoir comment se soumettre au dépistage des infections

D'après l'agence gouvernementale du développement numérique, l'Application "ThailandPlus" (téléchargeable pour iOS ou Android ) est "".L'application, agissant comme, fait partie du projet de surveillance COVID-19 qui est le fruit d'une coopération entre le Ministère de l'Économie, le Ministère de la Lutte contre les Maladies, le Ministère de la Santé publique, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère du Tourisme et des Sports, le Ministère de l'Intérieur, le Ministère des Transports, le Bureau de l'Immigration et l'agence gouvernementale du développement numérique.