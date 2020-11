La Vallée de la Gastronomie France, une nouvelle destination touristique et gourmande pour 2021 !

La Vallée de la Gastronomie-France repose sur deux types de prestations : les "offres gourmandes" touristiques existantes, liées à la gastronomie, aux vins et aux produits du terroir, qui représentent 90% du catalogue.



On parle ici de restaurants et d'auberges, de caves et de domaines viticoles, de producteurs, d'artisans, d'évènements gourmands et de marchés de producteurs, de lieux de visite, fermes et artisans, etc.



Mais aussi les "expériences remarquables" pour un tourisme expérientiel, basé sur le partage, la rencontre, l’authenticité, les traditions et la découverte.



" Pour vous donner un exemple, en Ardèche, nous proposons une expérience de spéléo-œnologie, où le visiteur va visiter la grotte de Saint-Marcel-en-Ardèche avec des spéléologues et y rencontrer des viticulteurs pour une dégustation de vins vieillis dans la grotte même ", ajoute Martine Bridier.



Autre expérience : un atelier d'assemblage des vins où le visiteur va créer sa propre bouteille avec son étiquette et repartir avec.



Le projet a déjà rassemblé près de 250 offres gourmandes et une trentaine d'expériences remarquables. Environ 60% sont situées en région Auvergne-Rhône-Alpes.



A ce jour, 150 acteurs de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire, de l’Isère et du Rhône ont rejoint la Vallée de la Gastronomie, mais les professionnels qui ne se sont pas encore manifestés sont invités à le faire.