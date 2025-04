Distribution : Euroairlines signe un accord d’interligne avec Azores Airlines

Azores Airlines, entreprise du Groupe SATA , a signé un accord d’émission de billets interligne avec la compagnie espagnole Euroairlines. Grâce à cette collaboration, Azores Airlines pourra accéder à l’écosystème des agences de voyages, OTAs, agrégateurs et consolidateurs dans plus de 60 pays via ladétenue par Euroairlines.Azores Airlines est une compagnie aérienne portugaise, appartenant au Groupe SATA, dont le siège est situé dans la municipalité de Ponta Delgada, sur l’île de São Miguel, dans l’archipel autonome des Açores.La compagnie propose des connexions aériennes pour le transport de passagers, de fret et de courrier. Actuellement, Azores Airlines relie l’archipel des Açores à huit pays en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.Plus précisément, la compagnie dessert des villes comme Milan, Paris, New York, Boston ou Toronto, entre autres. La compagnie portugaise exploite une flotte comprenant des avions Airbus A320ceo, A320neo, Airbus A321neo et Airbus A321LR, dotés de sièges en classe affaires et en classe économique.