Sata Azores Airlines : Les Açores en vol direct depuis Paris été comme hiver

Les Açores font un gros travail de communication pour pousser la destination. L'archipel reste assez méconnu et pourtant il recèle de nombreux atouts. C'est une destination très verte et très nature à seulement 4h de vol de la France et avec 2h de décalage horaire. Elle peut être visitée toute l'année. Ce n'est pas qu'une destination d'été"

Delphine De Castro, Sales & Marketing Manager France de la compagnie précise "Le pays qui est déjà présent dans l'offre de plusieurs voyagistes dont les spécialistes de la randonnée va prochainement venir étoffer les catalogues d'autres opérateurs au premier rang desquelsEt pour booster les ventes hiver,pour des réservations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022, pour des voyages de janvier à fin mars 2023.L'archipel des Açores est situé dans l'océan Atlantique, à environ 1 500 km des côtes portugaises.Composé de 9 îles, ce territoire portugais est un véritable terrain de jeu pour les amateurs d'activités de plein air :Sa nature préservée est un refuge pour de nombreuses espèces. On peut y observer des dauphins, des baleines et des oiseaux migrateurs.Elle est notamment réputée pour ses sources d'eau chaude , ses forêts, et ses lacs formés au creux des montagnes, à la suite d'une éruption volcanique du 16ème siècle.