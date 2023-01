Le groupe SATA bat son record de passagers transportés en 2022

Les compagnies aériennes du groupe SATA (SATA Air Açores et Azores Airlines) ont établi des records de trafic passagers en 2022.Avec les deux compagnies cumulées, le nombre de passagers transportés s’est envolé vers un nouveau record avec, ce qui représente une croissance de 49,9% par rapport à l'année précédente 2021 et de 12,1% par rapport à 2019, la meilleure année à ce jour.La compagnie aérienne de service public inter-îles, soit 32,2 % de plus que l'année précédente et 9,2% de plus que l'année pré-pandémique de 2019., soit 67,1 % de plus que l'année précédente et 14,5 % plus qu'en 2019.