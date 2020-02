Montagne : la SATA remporte la DSP des Deux Alpes

Le 20 février 2020 par délibérations successives, les conseils municipaux des communes des Deux Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans ont confié à la SATA (Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez) la délégation de service public pour la construction et l'exploitation du domaine skiable des Deux Alpes.



Le contrat de Délégation de Service Public liant les autorités délégantes à la SATA prévoit un programme d'investissements de 290 millions d'euros sur 30 ans.



Ce programme sera financé par la société sur fonds propres, par augmentation de capital, par les cashflows d'exploitation et le recours à l'emprunt, indique un communiqué de presse.