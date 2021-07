Azores Airlines (SATA) : "La ligne Paris-Ponta Delgada, est une carte gagnante !"

TourMaG.com - Vous opérez désormais avec SATA Azores Airlines un vol direct entre Ponta Delgada dans l'archipel des Açores et Paris CDG avec un tout nouvel appareil l’A321neo.



Mario Chaves : Absolument nous avons commandés 5 appareils. Ils sont neufs. Ce sont des avions très confortables, silencieux et qui sont positionnés sur la ligne directe vers Paris.



TourMaG.com - Ces avions remplacent votre ancienne flotte d'A300. Quelle est la moyenne d’âge de votre flotte désormais ?



Mario Chaves : Nous sommes effectivement en train de remplacer nos avions les plus anciens et dés l’été prochain nous devrions avoir une flotte avec une moyenne d’âge entre 4 et 5 ans ce qui est une très bonne chose d’un point de vue environnemental mais aussi pour le confort de nos passagers.



TourMaG.com - Quels sont les premiers retours depuis le lancement des vols le 3 juillet ?



Mario Chaves : Depuis le début ou nous avons commencé avec un petit nombre de passagers nous observons une augmentation régulière et un remplissage satisfaisant et cela dès le troisième vol mis en place. Quand je dis "satisfaisant" cela veut dire un appareil rempli à 80%.



Mon sentiment que je voudrais partager avec vous aujourd’hui et je l’avais déjà évoqué, c’est ce lien très particulier avec votre pays la France ici aux Açores et particulièrement sur notre Ile de São Miguel.



Il y a eu dans notre histoire des liens tissés avec la France, vieux de plus de 200 ans (avec la présence de nombreux colons français sur l’ile de São Miguel NDLR ).



C’est assez curieux mais ici sur l’île, les gens ont un accent différent, et nous avons même une partie nord qui s’appelle " La Bretagne " !

Les Français à l’époque ont été séduit par cette fantastique nature... et rien n’a vraiment changé. Nous avons préservé ce patrimoine.



TourMaG.com - La saison de votre point de vue s’amorce donc bien ?



Mario Chaves : Absolument et en mettant les choses en perspectives. Nous sortons d’une des pires crises jamais connues et nous avons dû prendre du temps pour mettre en place les mesures sanitaires.



Mais désormais nous observons une envie très forte de pouvoir enfin voyager, partir en vacances. De venir nous visiter. Les voyageurs ont confiance dans les mesures sanitaires. C’est aussi un avantage d’être sur une île car la situation est plus facile à contrôler.