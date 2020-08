Aérien : l'Europe valide les aides d'Etat de Blue Air et SATA

Elle a également autorisé un soutien de trésorerie d'un montant de 133 millions d'euros accordé par le Portugal à la compagnie aérienne SATA.



Cette dernière propose des services de transport aérien de passagers et de marchandises entre les îles des Açores, ainsi que vers et depuis plusieurs destinations nationales et internationales.



SATA connaissait déjà des difficultés financières avant la flambée de coronavirus indique la commission européenne, soit à la date du 31 décembre 2019. Elle enregistre des pertes d'exploitation depuis 2014 au moins et a fait état ces dernières années de fonds propres négatifs.



La commission a par ailleurs ouvert une enquête suite à 3 augmentations de capital opérées à partir de 2017 par la région autonome des Açores, dont l'objectif était de combler les fonds propres de la compagnie.