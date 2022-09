Salaün lance une marque dédiée au MICE

Nous avons remarqué que nous étions de plus en plus sollicités, par le biais de la Boutique des groupes Salaün Holidays, pour l’organisation de séminaires, congrès ou voyages incentive

C’est un secteur qui se porte mieux que jamais car pour qu’une entreprise performe, on sait aujourd’hui qu’il est important d’engager et de fédérer ses parties prenantes - clients, partenaires, collaborateurs - lors de moments partagés et conviviaux. (...)



Aussi, nous avons décidé de créer un département spécifique à cette activité avec une marque et une équipe dédiées. Une brochure spécifique est également en cours de parution

Une nouvelle marque vient de voir le jour au sein du Groupe Salaün : Events by Salaün Holidays., explique Michel Salaün Président du groupe du même nom.».