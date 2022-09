JEAN-MICHEL CARADEC Directeur Général Groupes de Salaün Holidays

Jean Michel Caradec n’est pas issu du monde du tourisme mais du négoce de produits pour le bâtiment. Durant 25 ans, il travaille dans une société nationale où il occupe successivement les postes de Directeur commercial et Directeur général. Passionné par les voyages, il organise alors chaque année des challenges pour ses clients et les fait voyager à travers le monde (environ 1000 clients par an). (mise à jour 07/09/2022)

BIOGRAPHIE C’est dans ces circonstances qu’il découvre, il y a 20 ans, le Groupe Salaün et fait la connaissance de son Président Michel Salaün avec qui il échange et voyage beaucoup. Une relation de confiance et d’amitié s’instaure rapidement entre eux.



Ainsi, c’est assez naturellement qu’en 2017 il décide de prendre un tournant professionnel et quitter le monde du bâtiment pour rejoindre les équipes du Groupe Salaün qu’il intègre en tant que Directeur commercial groupes.



Depuis 2019, il occupe la fonction de Directeur général des activités groupes (Boutique des groupes et Agripass). « Malgré les difficultés actuelles liées à la Covid et qui martyrise notre profession, se confie-t-il, je n’ai absolument aucun regret et il me tarde de retrouver une activité beaucoup plus soutenue ».

