"Nous sommes d’ailleurs très fiers du travail accompli par l’ensemble des équipes dans un contexte sanitaire puis géopolitique compliqué",

explique Michel Salaün dans une note interne.Pour avancer notamment sur les sujets de digitalisation, de structuration des équipes WEB & CRM et de refonte complète de son site marchand, le Groupe a sollicité l’appui de Nicolas Delord , puis comme Directeur général des sociétés de Tour-Operating et de Retail et enfin comme Directeur général du Groupe comme consultant depuis mai 2020, un an plus tard.Après avoir mené à bien les actions du plan de transformation du Groupe qui lui ont été confiées, il souhaite désormais donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.Il quittera donc le Groupe Salaün le 08 janvier 2024 et passe actuellement le relais en douceur à Thibaud Scouarnec , Directeur du contrôle de Gestion, présent dans le groupe depuis 10 ans, et avec lequel il a activement et étroitement collaboré depuis 3 ansA 36 ans, Thibaud Scouarnec incarne une nouvelle génération de managers autour de Michel Salaün et de ses équipes, avec l’ambition, plus que jamais, de peser sur le marché.