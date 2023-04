Nicolas Delord, Salaün : "En 2024, nous dépasserons l'activité de 2019"🔑

C'est la partie la plus visible de la stratégie digitale.



Il y a tout un ensemble d'initiative de digitalisation et automatisation du backoffice que nous avons mis en place dans les deux branches de l'entreprise. L'enjeu étant d'améliorer la rapidité et l'efficacité d'exécution des équipes.



En marge, du web nous avons peaufiné notre stratégie CRM. Nous avons poussé notre application CRM pour développer une connaissance très complète de nos clients et prospects. Notre écosystème technique CRM a été rationalisé.



Notre objectif est d'être plus efficaces dans la conversion de nos prospects en clients, mais aussi dans une dynamique de fidélisation. Nous avons aussi modernisé et affinée, notre stratégie de commercialisation one to one.



Au-delà de convertir ceux qui ne sont pas encore clients, nous souhaitons réactiver notre base client, dans une perspective de réachat. Nous sommes une entreprise de services, nous ne vendons pas de produits tangibles, donc l'accompagnement du client dans son parcours est extrêmement important.



Nous nous devons d'être présents de manière pertinente et qualitative, pour cela nous devons bien connaître nos clients.

Non c'est un sujet très important, nous commençons à nous y intéresser.



Après la technologie en est à ses balbutiements. Je surveille ce qu'il se passe en la matière, pour voir ce que nous pouvons transposer dans nos métiers et notre industrie au service de l'acquisition, la fidélisation et la qualité de service.



Très concrètement, le premier sujet sur lequel nous allons faire appel à l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est interaction en ligne et chatbot, pour répondre plus rapidement et efficacement aux clients qui souhaitent engager une conversation avec nous.



Ce n'est pas dans un objectif de dépersonnalisation ou d'automatisation des conversations. Après il y aura sans doute une composante, au service du développement, de la formation et de l'expertise des collaborateurs.