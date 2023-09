Salaün : pourquoi le Groupe sort-il 16 agences du réseau Havas ? 🔑

TourMaG.com - C'est l'heure de la rentrée. Quel bilan dressez-vous de l'été ?



Nicolas Delord : Nous avons fait un très bel été, aussi bien en distribution que pour nos tour-opérateurs.



Nous sommes revenus aux niveaux d'avant crise, en termes de ventes. Le business est bon, alors que l'hiver avait été difficile sur les circuits, avec une reprise plus lente en Asie. Mais le monde se normalise et l'activité suit cette dynamique.



Autre bonne nouvelle : globalement, aucun produit n'est à la traine et l'Europe du Sud est la grande gagnante de l'été, avec un véritable carton.



Les USA reviennent progressivement, même si ce n'est pas une grande année.