La Révolution du Tourisme par GENIAL - Generative IA Lab : transformer le secteur grâce à l'IA Générative

● Personnalisation des Expériences de Voyage : Utilisant l'IA pour analyser les préférences et le comportement des utilisateurs, Genial aide les entreprises à créer des offres sur mesure qui répondent aux attentes individuelles des voyageurs. Des Travel Planner et des Destination Finder permettent aux internautes de mieux consommer les territoires et de trouver plus facilement une destination en lien avec leurs attentes.



● Support Client Amélioré : Grâce à des agents conversationnels intelligents, Genial déploye des agents conversationnels capables de répondre instantanément aux requêtes des visiteurs, amenant une personnalisation accrue des réponses et augmentant significativement la satisfaction client.



● Production de contenus : La production de contenus dédiés à partir des données des entreprises amène une valeur ajoutée aux éléments produits et permet de trouver des angles éditoriaux renouvelés et une diversification dans les contenus produits. (posts réseaux sociaux, newsletters, articles…)