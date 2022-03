Airbnb, les actualités et informations clés de l'entreprise

La première source de revenu d'Airbnb provient des frais de réservations : les tarifs varient entre 6 % et 12 % selon le prix de la réservation, et la société facture également l'hôte de 3 % pour le traitement par carte de crédit.En, l’équipe fondatrice d’Airbnb est toujours à la tête de l’entreprise. Cette direction doit faire face à des hauts et des bas, comme ça a pu être le cas avec le coup d’arrêt marqué par la période de crise économique et sanitaire de 2020.A ce moment-là, la plateforme communautaire a été contrainte d’ouvrir son capital au public, et à titre d’exemple, Airbnb a vu ses revenus chuter de 19% entre 2019 et 2020, ce qui a conduit au licenciement de 25% des effectifs de la société.En définitive, la situation financière actuelle d’Airbnb reste réellement prometteuse et convaincante malgré les mésaventures. En effet, le chiffre d'affaires du 4e trimestre de l’année 2021 s’élevant àest supérieur de 38 % à celui du 4e trimestre 2019, et le revenu net de 55 millions de dollars au quatrième trimestre est un record pour l’entreprise.