Airbnb prolonge son dispositif "anti-fêtes"

Des milliers de séjours ont lieu en France chaque nuit et l’écrasante majorité des voyageurs sont respectueux et attentifs au voisinage. Nous sommes déterminés à éliminer les comportements irrespectueux qui n’ont pas leur place sur Airbnb et pensons que ces mesures proactives nous aident à atteindre cet objectif

et éviter les comportements irrespectueux, dont :- Des- Des, comprenant notamment l’interdiction des réservations pour la seule nuit du Nouvel An dans des logements entiers, ainsi que pour les voyageurs n’ayant pas d’historique d’avis positifs sur Airbnb.- L’, et la– ayant fait l’objet d’une plainte ou ne respectant pas notre politique d’interdiction des fêtes – en France.- la, s’ils pensent qu’un voyageur a l’intention d’organiser une fête ou un événement non-autorisé.», a déclaré Juliette Langlais, Directrice des Affaires Publiques Europe.Pour