France : vers une surtaxation des résidences secondaires en 2024 ? 🔑

Avec le réchauffement climatique, nous nous apercevons que la montagne devient un refuge l'été et c'est tant mieux. Je suis persuadé que la saison estivale va devenir de plus en plus attractive.



Cette dynamique permettra de stabiliser les populations. Nous devons avoir de véritables outils législatifs pour garder des habitants dans nos stations et éviter qu'elles se vident.



Dans les années 80, Megève comptabilisait 5 500 habitants, aujourd'hui moins de 3 000. En 40 ans, la population a été divisée par deux. Tout cela parce que le logement est devenu trop cher, dès qu'il y a une vente, le lieu est racheté pour en faire une résidence secondaire.



Les maires doivent résister. L'outil proposé par Jean-Félix Acquaviva, député de la Haute-Corse est parfait, donc des zonages dans les plans locaux d'urbanisme pour limiter les résidences secondaires, sauf que ce n'est pas possible en France.

Le droit de la propriété, inscrit dans la constitution fait qu'une législation devient très vite compliquée.



Il est possible de jouer sur la fiscalité ou d'autres choses, comme le



Combloux, une commune de 3 000 habitants, donc ayant un petit budget, ne peut se positionner sur un terrain vendu 2 millions d'euros. A la fin les promoteurs s'accaparent les terrains, car les villes n'en ont pas les moyens., puis ils font des résidences, car cela se vend. Il est possible de jouer sur la fiscalité ou d'autres choses, comme le bail réel solidaire. Combloux, une commune de 3 000 habitants, donc ayant un petit budget, ne peut se positionner sur un terrain vendu 2 millions d'euros. A la fin les promoteurs s'accaparent les terrains, car les villes n'en ont pas les moyens., puis ils font des résidences, car cela se vend.

Oui, il existe des foncières achetant le terrain et le mettant à disposition pour de l'habitation principale. Ces foncières ont plus de moyens et accès à des emprunts à long terme, donc ce qui n'est pas possible à l'échelle communale l'est au niveau du département.



Un grand espoir repose sur ces foncières.

A la fin du mandat de François Hollande, avec Manuel Valls, la version 2 de la loi montagne a été publiée.



Cette loi existe, car la situation n'est pas la même lorsque vous habitez à Annecy, Grenoble ou Megève, par rapport à des villes non touristiques. La loi devait traiter la spécificité des montagnes, sauf qu'elle n'a pas été très ambitieuse et vidée de pas mal de points.



Vous avez raison, il faudrait une loi spécifique pour nos territoires, au regard de ses spécificités d'accès ou l'artificialisation. Le principe de 0 artificialisation des sols signifie qu'en montagne, il ne sera plus possible de construire.



Nous devons une adaptation du 0 artificialisation nette, pour y ajouter de la souplesse.

Oui, car nous devons construire des lits permanents, plutôt que des résidences secondaires.



Nous avons besoin de souplesse, pour commercialiser ces lits froids. Nous ne devons pas oublier que les plateformes ont permis de commercialiser un grand nombre de lits qui n'était pas le passé jamais commercialisé.



Nous pourrions pénaliser les personnes qui ne louent pas ou n'utilisent pas leur résidence secondaire. Quand des volets sont fermés 10 mois sur 12, cela est catastrophique.

La Corse l'aura sans doute avant nous.



Il est sûr que donner des avantages parce que vous vivez dans telle région a de plus en plus un sens. A terme nous devons arriver à la notion de résident, permettant de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, par rapport à ceux qui viennent dans une résidence secondaire.



Le problème est que le droit ne nous permet pas de faire le distinguo.