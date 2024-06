26 hôteliers réclament 9,2 M€ à Airbnb !

"Sur certaines zones, ce phénomène de concurrence déloyale à un impact très important" , a souligné Eric Abihssira.



Si les hôteliers, par leur action, entendent " mettre un terme " à cette situation dommageable pour eux, ils entendent aussi obtenir " des réparations individuelles sous forme d'indemnisation financière " pour le "préjudice économique " subi. Au total, les vingt-six hôteliers réclament 9,2 millions d'€ de dommages et intérêts à AirBnB.



"Il y a urgence , a encore insisté Eric Abihssira. Beaucoup de villes manquent gravement de logements disponibles pour les étudiants. Et des villes côtières sont en difficultés pour loger les saisonniers venus travailler dans le tourisme" . Et de citer la commune de Villefranche-sur-Mer qui, faute de logements disponibles, perd 500 habitants par an et, du coup, se vide aussi d'une partie de son tissu économique.



Les vingt-six hôteliers concernés se défendent d'être contre l'économie des plateforme numériques.



A preuve, disent-ils, nous passons nous aussi par des plateformes, par exemple Booking. Et de conclure : "Si la règlementation était respectée, il y aurait concurrence était plus saine".