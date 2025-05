Airbnb élargit son offre pour l’été 2025

accéder en exclusivité aux meilleures galeries d’art de Paris avec un commissaire d’exposition

Airbnb franchit une nouvelle étape en intégrant des services personnalisés dans dix catégories destinées à enrichir le séjour de ses utilisateurs. Les voyageurs peuvent désormais réserver directement sur la plateforme. En France, 800 services sont déjà proposés, certains assurés par des prestataires reconnus, dont des chefs issus de restaurants étoilés Michelin ou des photographes primés.Les expériences Airbnb sont également repensées. Elles reposent sur une, selon des critères définis de qualité, d’expertise et d’authenticité. En France, plus de, couvrant des domaines variés tels que la gastronomie, le sport, le bien-être, l’histoire ou les arts. L’offre mondiale inclut, par exemple, la préparation de ramen à Tokyo avec un chef Michelin Bib Gourmand, ou une session shopping avec un styliste hollywoodien.Des événements exclusifs appelés “” viennent enrichir cette offre. Ces expériences sont créées pour Airbnb et portées par des personnalités. En France, on peut «». À l’échelle mondiale, certaines propositions incluent des rencontres avec Megan Thee Stallion, Patrick Mahomes ou encore le groupe sud-coréen SEVENTEEN. Ces événements conjuguent divertissement et interaction directe avec les hôtes.Pour accompagner ces nouveautés,. La nouvelle version regroupe hébergements, services et expériences dans une seule interface, avec une messagerie intégrée et un programme de séjour détaillé. L’objectif est de, tout en personnalisant les suggestions selon les préférences des utilisateurs.