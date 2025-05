Airbnb compte sur les hôtels pour relancer sa croissance !

"Au cours des prochaines années, nous allons faire beaucoup plus sur l’application Airbnb pour intégrer davantage de très bons hôtels sur la plateforme" affirme Brian Chesky "Nous pensons que presque tous les hôteliers du monde aimeraient avoir Airbnb comme canal de distribution."



Cette diversification annoncée intervient également dans un contexte règlementaire de plus en plus contraignant pour la location courte durée. De nombreuses villes, et destinations ont légiféré pour contrôler et limiter cette activité.



La direction d'Airbnb rappelle que l’application mobile est devenue le moteur principal de la croissance de la plateforme. Au premier trimestre 2025, 58 % des réservations ont été effectuées via l’application, marquant une progression de 17 % par rapport à l’année précédente. Elle passe ainsi devant le web.



« Les utilisateurs qui réservent via l’application réservent plus fréquemment et restent plus fidèles », a souligné l'équipe dirigeante. L'application intègrera aussi de nouvelles offres au-delà de l’hébergement. Ces produits seront dévoilés pour l'été 2025.



Airbnb y a également introduit un agent IA pour son service client aux États-Unis. Actuellement, 50 % des utilisateurs américains bénéficient déjà de ce service, qui a permis de réduire de 15 % le recours à l’assistance humaine. Cette IA devrait, à terme, offrir des suggestions personnalisées et simplifier la planification des séjours.