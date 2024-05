Chapitre Six accueille Goldman Sachs Alternatives à son capital

La confiance que nous accorde Goldman Sachs marque un tournant dans notre développement et va nous permettre d’asseoir notre développement en France et ailleurs… La spécificité de CHAPITRE SIX réside en notre capacité à exercer deux métiers liés l’un à l’autre. D’un côté celui du développement par la recherche, la transformation et la création d’hôtels dans les destinations les plus prisées ; de l’autre celui de la gestion opérationnelle de nos établissements et la préservation quotidienne de leur authenticité, exigence et qualité de service

Au nom de nos clients investisseurs, nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de CHAPITRE SIX pour étendre leur modèle de réussite en France. CHAPITRE SIX est bien placé pour bénéficier de la demande croissante pour des actifs de haute qualité, gérés par des professionnels, sur le marché européen de l’hôtellerie de luxe, l’un de nos thèmes d’investissement de conviction. Cet investissement nous permettra de mieux capitaliser sur notre expérience en matière d’investissement aux côtés des principales plateformes immobilières et hôtelières à travers le monde

Bien que minoritaire, cette prise de participation représente un rapprochement significatif pour CHAPITRE SIX, qui compte actuellement près de. L’entreprise entend ainsi capitaliser sur son expertise dans l’exploitation d’hôtels haut de gamme, avec des établissements emblématiques et à taille humaine, comme, où authenticité et élégance sont les maîtres-mots.Par ailleurs, CHAPITRE SIX annonce l’ouverture prochaine de son. Prévue pour l’hiver 2024, cette nouvelle adresse sera située à Megève et marquera le début de futures ouvertures, renforçant la nouvelle dynamique apportée par.» Nicolas Saltiel .»