L’Allemagne, à la découverte d’une culture multiple

Découvrez une variété de trésors architecturaux en Allemagne, allant des châteaux médiévaux et des cathédrales gothiques à l'architecture moderne révolutionnaire. Cette combinaison de patrimoine historique et d'innovation contemporaine, présente dans chaque ville et région, fascine les visiteurs du monde entier.



Pour une plongée dans un monde féerique, rendez-vous au château de Neuschwanstein, en Bavière. Au milieu des collines, cet édifice extraordinaire touche du doigt le ciel et surpasse même les nuages de la vallée par moments. Ce joyau de l’architecture romane combine avec élégance des détails néo-gothiques et néo-byzantins pour composer une architecture unique et emporter le visiteur dans un monde de conte de fées.



En revenant au cœur des villes, les visiteurs auront l'opportunité de découvrir des monuments emblématiques tels que la Porte de Brandebourg à Berlin, la Cathédrale de Cologne, ou encore le Nymphenburg Palace à Munich.



Mais le design en Allemagne, ce n’est pas uniquement un héritage historique. C’est également une vision du futur et des constructions de demain. Quand design et art ne font qu’un, le visiteur fait face à des lieux captivants, comme c’est le cas dans le quartier de Gängeviertel. En 2009, 200 artistes ont empêché la démolition de ce quartier résidentiel historique. Aujourd'hui, le quartier est devenu un centre d'échange culturel, accueillant des concerts et des expositions. En vous promenant dans ses ruelles historiques, vous pourrez découvrir de nombreuses œuvres d'art sur les bâtiments.