Trésors d'Allemagne : un voyage culturel riche en patrimoine Une multitude de sites à découvrir

L’Allemagne est une destination touristique riche, aux nombreux atouts, qui ne demandent qu’à être découverts. Entre culture et patrimoine, le pays regorge de lieux parfaits pour proposer des expériences inédites aux visiteurs.



Rédigé par Manon Morelli le Lundi 18 Mars 2024





Au cœur de l’Europe, l’Allemagne s’impose comme une destination de choix pour de nombreux voyageurs en quête de nouveauté.



La destination dispose en effet d’un patrimoine extrêmement riche et d’une culture exceptionnelle qui valent largement la peine d’être découverts.



Partez à la conquête des trésors de l’Allemagne et découvrez le pays sous un jour nouveau.



L’Allemagne et ses monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO vaste histoire et de la richesse de sa culture, l’Allemagne compte 52 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de Preuve de saet de la, l’Allemagne compte 52 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO . Certains lieux emblématiques rayonnent et font la renommée de la nation à l’international.

La vieille ville de Bamberg en est l’exemple parfait. Située en Bavière, à moins d’une heure de route de Nuremberg, c’est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Cette ville médiévale est célèbre pour son architecture préservée, son histoire riche et son ambiance si particulière. Nombreux sont les visiteurs à venir découvrir l’ancien hôtel de ville, un bâtiment atypique dont l’une des ailes semble suspendue au-dessus de la rivière Regnitz. La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Georges de Bamberg, un édifice du XIIIe siècle, s’impose également dans le paysage local, et domine la ville avec ses quatre clochers pointus verts. Sa particularité ? Elle abrite la tombe de l’empereur Henri II et de son épouse Cunégonde.



Les monuments classés à l’UNESCO sont dispersés à travers le pays, permettant aux voyageurs de sortir des sentiers battus et de s’aventurer vers des destinations plus atypiques mais toutes aussi époustouflantes. En plein centre de l’Allemagne, par exemple, se dresse le château de Wartburg. Situé en Thuringe sur une colline surplombant la ville d'Eisenach, ce château fort a une histoire riche et mouvementée, rythmée par les conflits armés et les tensions politiques. Il est surtout connu pour avoir abrité Martin Luther pendant son exil, et pour son rôle dans la préservation de la culture et la langue allemandes.





Témoin de la grandeur de l’architecture allemande, la cathédrale de Cologne impressionne par ses dimensions. Ses 157 mètres de haut et ses 533 marches en font la deuxième plus haute église d’Allemagne et la deuxième ayant la plus haute flèche d’église au monde. Son style Gothique en fait un véritable bijou d’architecture, aussi bien à l'intérieur qu’à l’extérieur. Elle protège la châsse des Rois mages, une châsse en or installée au centre du cœur de la cathédrale qui contient les reliques des Rois mages, appelés “trois rois de Cologne” au cours du Moyen-Age.



Les multiples sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO racontent l’histoire du pays. Des sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes aux sites de l'industrie du charbon de la Ruhr en passant par le monastère de Maulbronn ou encore le parc de Muskau, ces nombreux monuments et lieux accueillent les visiteurs et les plongent dans l’histoire allemande pour une parenthèse hors du temps.



Envie d’une visite mémorable ? Découvrez le château de Sanssouci à Potsdam, l’incarnation même de l’opulence à la Prusse, avec son intérieur raffiné, ses jardins élégants et la vue panoramique offerte par ceux-ci.



Enfin, misez sur l’originalité avec la vieille ville de Lübeck. L’architecture atypique de ses différentes constructions ne vous laissera pas indifférent. Parcourez la ville à la découverte de l’Holstentor, l’église Sainte-Marie ou encore la promenade An der Obertrave, au bord du fleuve.

De multiples routes touristiques à parcourir Visiter l’Allemagne, c’est prendre le temps de découvrir ou redécouvrir un pays parfois oublié, et qui a pourtant tant à offrir.



Grâce à ses multiples itinéraires touristiques, le pays offre aux visiteurs différentes façons d’appréhender la culture et les traditions locales et permet à chacun d’explorer les destinations qui lui sont proposées.



Pour une parenthèse hors du temps, la Route Romantique guide chaque vacancier à travers un voyage pittoresque au cœur de paysages enchanteurs, des villes médiévales préservées et des châteaux dignes de contes de fées.



La Route Romantique traverse le sud de l'Allemagne, de la ville de Würzburg en Bavière à Füssen, près de la frontière avec l'Autriche. Elle s'étend sur environ 400 kilomètres à travers la région de la Bavière, offrant aux voyageurs une expérience immersive dans le passé historique et culturel de l'Allemagne. La Route Romantique est parsemée de charmants villages médiévaux et de petites villes, chacun avec sa particularité. Parmi les arrêts les plus populaires figurent Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen et Harburg, qui présentent des rues pavées, des maisons à colombages colorées et une ambiance médiévale envoûtante. Elle est également bordée de nombreux châteaux et palais impressionnants, dont certains sont perchés sur des collines surplombant la campagne environnante. Parmi les châteaux les plus emblématiques figurent le château de Neuschwanstein. C’est ce château qui a inspiré Walt Disney pour la réalisation du château de son premier parc en Californie en 1955. Vous retrouverez également le château de Würzburg, un exemple magnifique de l'architecture baroque.



Parcourir l’Allemagne, c’est également l’opportunité de découvrir la Route des Vins de Moselle, au sein de vignobles renommés tels que le Riesling, que chacun pourra déguster, avec modération bien évidemment. Enfin, pourquoi ne pas faire un saut dans l’histoire, avec la Route de la Renaissance saxonne ? Cette route met en valeur l'héritage architectural et culturel de la Renaissance dans la région de Saxe, en mettant en lumière des villes, des châteaux et des monuments historiques. Elle s’ajoute aux dizaines d’itinéraires qui parcourent l’Allemagne pour permettre à chacun de suivre ses envies à la découverte de la culture et des traditions allemandes.



Une aventure culturelle inoubliable richesse historique exceptionnelle qui ne vous laissera pas indifférent. La diversité culturelle de cette terre fait que chaque région du pays possède ses propres traditions, ses propres dialectes, ses propres spécialités culinaires et festivals, offrant ainsi aux visiteurs une expérience variée et enrichissante.



L'Allemagne est un pays qui célèbre l'art et la culture sous toutes leurs formes. Des musées de renommée mondiale aux festivals de musique, chaque expérience culturelle permet d’apprécier une nouvelle facette de ce pays aux mille visages.



Envie de plus d’infos ?



Rendez-vous courant juin pour partager avec vous d’autres infos car bien plus qu'un simple voyage, l’Allemagne, c'est une plongée profonde dans une culture riche et dynamique, où l'histoire se mêle au présent pour créer une expérience inoubliable et enrichissante.

