Quel est le meilleur moment pour voyager en Allemagne ?

Durant la saison estivale, plusieurs destinations allemandes méritent absolument une visite à part entière. Chacune d’entre elles peut garantir à ses visiteurs un dépaysement total tout en profitant de magnifiques paysages sous toutes les formes. Pour avoir une idée, ci-après se trouvent quelques exemples des plus beaux endroits en Allemagne que l’on doit explorer durant ses vacances d’été.Cet endroit figure parmi les endroits les plus visités en Allemagne durant les vacances d’été. Elle abrite un château médiéval considéré comme le « Versailles » allemand. Ce palace au style architectural baroque constitue l’un des principaux atouts touristiques de cette ville construite en forme de roue. Elle est entourée de jolis jardins et parcs verdoyants qui conviennent parfaitement pour les pique-niques, à la pratique du yoga, à la bronzette ou tout simplement pour se ressourcer. À proximité de ces endroits se trouve un jardin botanique faisant le théâtre des plus belles histoires d’amour. La vieille ville médiévale de Durlach fait également de Karisruhe un endroit immanquable pour admirer un coucher du soleil exceptionnel.Pour ceux qui ont envie de passer des vacances d’été festives et culturelles en Allemagne, la ville de Francfort-sur-le-Main reste la plus recommandée aux touristes. Elle est tout simplement l’endroit idéal pour sortir sous le soleil avec ses proches, en famille ou entre amis. Chacun peut y pratiquer ses activités favorites : écouter de la musique live en plein air, prendre une bière dans une terrasse ou encore découvrir la plus grande piscine du pays. Chaque saison estivale, Francfort dévoile aux touristes de nombreuses surprises sur les rives traversant cette ville.Une virée dans la Forêt-noire offre le privilège de prendre soin de son bien-être. C’est ici que se trouve Baden-Baden, une destination de choix pour profiter au maximum les bienfaits des sources d’eau chaude. Peu importe la saison, en été comme en hiver, cette station d’eau thermale de 4000 m² possède des bassins intérieurs et extérieurs pour le bonheur des vacanciers. Après cette séance d’apaisement, une virée au cœur de la ville est un privilège de flâner dans ses rues piétonnes. C’est le moment idéal de réveiller ses sens durant le passage dans la roseraie Gönneranlage. Une promenade à pied sur Lichtenaler Allee est également de mise pour évacuer le stress. Il est à noter que Baden-Baden constitue la porte d’entrée pour explorer la chaîne montagneuse de la Forêt-noire.Les amateurs de bonne chère sont également au rendez-vous lors de cette escapade d’été en Allemagne. Pour se faire plaisir, ils doivent se rendre du côté de Mannheim. Cet endroit est surtout réputé pour ses glaces, notamment la fameuse Spaghetti Eis (la glace spaghetti). Comme son nom l’indique, il s’agit d’une glace à la vanille dont les formes imitent particulièrement les spaghettis. Pour un moment de fraîcheur en compagnie de ses enfants, il suffit de se rendre chez le glacier Eis Fontanella. Par ailleurs, une virée dans le parc de Luisenpark est une occasion immanquable pour côtoyer la nature. On peut y explorer une forêt tropicale et observer de près des papillons géants. Durant cette excursion à Mannheim, il est également possible de profiter d’une baignade dans des lacs ou des piscines. Les plus audacieux, quant à eux, peuvent découvrir un lieu public situé sur les berges du fleuve Neckar appelé Das Projekt Alter afin d’assister à des soirées électro et des concerts gratuits.Il s’avère impossible de parler des vacances d’été en Allemagne sans glisser un mot sur Munich. C’est l’une des plus belles villes européennes que l’on doit visiter absolument durant la saison estivale. On y vient surtout pour ses lieux naturels, ses Biergarten (brasserie en plein air) animés ainsi que ses spots branchés adaptés au farniente. Cette ville convient également aux amateurs de bronzage, notamment du côté des rives de l’Isar. Une fois sur place, les touristes vont sûrement ressentir une certaine ambiance de station balnéaire, notamment entre les ponts Wittelbacher et Cornelius. Quant aux adeptes d’excursion en famille, ils peuvent se rendre au parc d’Englischer Garten. Il s’agit notamment d’un lieu de rencontre exceptionnel avec les locaux. Sinon, Munich dispose aussi des lacs qui profitent d’un décor traditionnel bavarois. Le plus grand d’entre eux est celui de Starnberg, un endroit chic pour une balade à vélo en journée.Dans la région du Bade-Wurtemberg, la ville de Fribourg offre l’opportunité de profiter d’un ensoleillement agréable pendant tout l’été. Elle est la plus ensoleillée du pays, mais bénéficie d’un climat doux au cours de cette saison. Son centre-ville abrite une cathédrale gothique, un véritable joyau du tourisme local.Cette île est située sur la côte de la mer Baltique, dans les régions les plus ensoleillées d’Allemagne. Sa petite ville de Zinnowitz compte en moyenne plus de 1900 heures d’ensoleillement par an. Un atout lui permettant de disposer des stations balnéaires d’exception pour passer des vacances d’été inoubliables.Envie de se bronzer sur un balcon ? Une virée dans le quartier d’Altona à Hambourg est un incontournable pour se dorer au soleil. On y trouve en effet un balcon de taille XXL spécialement aménage aux amoureux de beau temps. Cet endroit se trouve sur les rives de l’Elbe et procure une vue panoramique sur le port et sur le pont de Köhlbrand. Afin de savourer pleinement la sensation de l’été, un pique-nique sur une pelouse verdoyante de ce quartier est vivement conseillé.