Connaissez-vous ces astuces Google maps en 2022 ?

Si vous souhaitez voir une rue sur Google maps de façon rapide et facile, optez pour Google. Ce service de navigation virtuelle permet de consulter un panorama à 360°, des rues sur des voies publiques, urbaines ou rurales. De plus, les prises de vue y sont constamment mises à jour. Cela vous invite à explorer de nombreuses rues d’autant plus qu’il est possible de consulter tous les clichés existants.Vous pouvez télécharger l’application Google Street View et l’utiliser depuis votre iPhone ou votre tablette Android. Cela vous permettra de lancer la recherche qui s’effectue par le biais d’une adresse et des coordonnées GPS. D’ailleurs, vous pouvez saisir le nom du lieu à consulter. Afin d’avoir une vue globale des routes et des rues publiques, passez en plein écran et cliquez sur l’icône du personnage situé en bas et à droite de votre écran.