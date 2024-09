L'Allemagne réinstaure les contrôles aux frontières !

La police fédérale peut désormais déployer l’ensemble des mesures de police aux frontières fixes et mobiles sur toute la frontière allemande. Je suis extrêmement reconnaissant aux agents de la police fédérale pour leur engagement sans faille dans la surveillance des frontières.



Ces efforts ne sont possibles que parce que nous avons augmenté nos moyens et ajouté un millier d’agents chaque année, et nous continuerons à le faire.



La coordination avec nos pays voisins reste notre priorité absolue, tout comme la minimisation autant que possible des impacts sur les voyageurs et sur la vie quotidienne dans les régions frontalières,

Si vous franchissez à Strasbourg, attendez-vous à devoir présenter vos papiers,

Et pour contrer, la montée de l'AFD, le gouvernement fédéral a décidé, à l'image de la France, d'empiéter sur les plates bandes de ce parti radical. Fin août, trois personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau dans la ville de Solingen.L'attentat revendiqué par le groupe État islamique a été un électrochoc." a commenté Nancy Faeser, la ministre fédérale de l’Intérieur." explique la journaliste Laurent Desbonnets. Il est donc conseillé dorénavant de se doter d'une pièce d'identité pour franchir la frontière avec l'Allemagne et sans doute de prévoir un temps de traverser plus long, en raison d'un risque d'embouteillage, lors des périodes de pointe.