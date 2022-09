Christine Crispin élue présidente des EDV Med

TourMaG - Vous venez d'être élue Présidente des Entreprises du Voyage Méditerranée jusqu'en 2023. Que souhaitez-vous apporter aux Entreprises du Voyage ?



Christine Crispin : Je suis tout d'abord très honorée d'avoir été élue.



A l'occasion de ces élections, Valérie Boned (Secrétaire générale des EDV ndlr) a fait le déplacement à Marseille pour présenter toutes les actions à venir du syndicat.



Depuis 30 ans que j'exerce ce métier, je pense pouvoir apporter mon expérience et ma ténacité. Je souhaite mettre plusieurs chantiers en route en m'appuyant sur cette organisation professionnelle, qui a fait ses preuves puisqu'elle existe depuis 1944.



TourMaG - Quels sont ces chantiers ?



Christine Crispin : J'ai quelques idées pour permettre au grand public d'enfin pouvoir reconnaître l'utilité et l'importance et la valeur ajoutée de l'agent de voyages dans le secteur du tourisme.



C'est un sujet dont on parle depuis des années, mais il manque encore une véritable campagne pédagogique.



L'autre chantier concerne IATA. L'Association internationale du transport aérien ne nous a pas du tout aidés en 2020 quand il a fallu rapatrier tous les passagers coincés à destination.



Il faut un équilibre entre les obligations des agents de voyages vis à vis de IATA et celles de IATA vis à vis des agents de voyages.