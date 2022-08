Jean-Pierre Mas (EDV): "Nous sommes très en retard sur l'automne-hiver !" 🔑

Le bilan de l'été, sur juillet et août, est globalement positif. Nous retrouvons le même nombre de dossiers traités qu'en 2019 avec un volume d'affaires en hausse de 20%.



Cette augmentation sensible du volume d'affaires est liée au phénomène inflationniste d'une part, et d'autre part au budget plus élevé dédié aux voyages.



Ceux qui ont les moyens de partir en vacances n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, et ont consacré une enveloppe plus importante à leurs voyages.



Nous assistons aussi à un rééquilibrage entre juillet et août, avec un mois de juillet plus dynamique. Nous arrivons à une sorte de lissage sur les deux mois d'été. Cela s'explique sans doute par la forte envie de voyage. Ceux qui voulaient voyager ont souhaité partir dès que cela a été possible.



Nous constatons une croissance assez forte du moyen-courrier au détriment du long-courrier. Pour résumer les Français ont dépensé un peu plus et sont allés moins loin.